Троє осіб намагалися підкупити голову ФДМУ. Фото: НАБУ

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Хабар у розмірі 5 млн дол. намагалися дати голові Фонду державного майна України.

Детективи НАБУ 29 січня викрили «на гарячому» трьох осіб під час надання високопосадовцю частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. дол. Зловмисників затримали. Наразі вирішується питання повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Про це сьогодні повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Слідчі встановили, що затримані пропонували голові ФДМУ 5 млн дол. в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод» наперед визначеної особи. Цей керівник у майбутньому повинен був сприяти співпраці між заводом та колом певних приватних фірм, які пов’язані з особами, що пропонували хабар голові Фонду держмайна.

Правоохоронці з’ясували, що затримані повинні були заносити хабарі голові Фонду впродовж 2020 року. Розслідування фактів корупції НАБУ та САП розпочали за заявою голови ФДМУ у листопаді 2019 року.

Одеське видання «Думська» з посиланням на Антикорупційне бюро уточнило, що «потрібну» людину звати Валерій. Це — представник компаній, які планували налагодити співпрацю з ОПЗ.

Нагадаємо, у Києві 23 січня затримали працівника патрульної поліції та його спільника за вимагання 150 тис. дол у бізнесмена, якому погрожували невідомі. Вирішити проблеми пообіцяв патрульний поліцейський зі своїм знайомим.