«Слуга народу» вступився за водія, який відмовлявся вимкнути російський серіал: реакція соцмереж

Євгеній Брагар, фото: «Діло»

https://racurs.ua/ua/n132888-sluga-narodu-vstupyvsya-za-vodiya-yakyy-vidmovlyavsya-vymknuty-rosiyskyy-serial-reakciya.html

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Член фракції «Слуга народу» Євгеній Брагар, заступник голови комітету Верховної Ради з питань захисту свободи слова, пообіцяв звернутися до поліції на захист водія пасажирського автобусу Луцьк — Київ, який відмовився вимкнути російський серіал на прохання волонтерок, котрі їхали з похорону українського військовослужбовця.

На думку Брагара, правоохоронцям слід перевірити поведінку волотерок Ярини Чорногуз і Анастасії Конфедерат на відповідність ст. 161 Кримінального кодексу (розпалювання ворожнечі і ненависті, приниження честі і гідності). Про це він повідомив у своєму Фейсбуці.

На його думку, водій у тій ситуації не порушив жодного українського закону, оскільки «не існує жодних законодавчих обмежень з приводу демонстрації кінофільмів під час перевезень в автобусі», та намагався знайти компроміс з волонтерками.

Тому я не дозволю будь-які утиски у бік водія зі сторони громадськості та унеможливлю спроби роботодавця притягнути до відповідальності цю людину, — завив депутат.

Згодом у коментарях до цього допису Брагар зазначив, що не вважає похорон бійця, який загинув на Донбасі, приводом для такої поведінки волонтерів. Воно, на думку нардепа, є розпалюванням міжнаціональної ненависті.

Це не дає права розпалювати міжнаціональну ненависть та використовувати для нападків на людей, — вважає нардеп.

Також на зауваження дописувачів, що слід було перевірити, чи мав водій ліцензію на трансляцію об'єктів авторського права у комерційному транспортному засобі, Брагар зазначив, що «питання авторского права не було предметом скандалу в автобусі».

Відповідні заяви Брагара викликали значну негативну реакцію у користувачів соцмереж.

Так, розгорнуту відповідь йому дала засновниця батальйону «Госпітальєри», народний депутат і голова Тимчасової спеціальної комісії з питань правового захисту ветеранів війни Яна Зінкевич, котра, зокрема, зазначила, що крім ст. 161 Кримінального кодексу, є ще ст. 36 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», в якій вказано, «що послуги в сфері транспорту в Україні надаються державною мовою».

Також Зінкевич згадала Закон «Про кінематографію», в якому зазначено, що для публічного показу фільмів необхідно отримувати державне посвідчення в Державному агентстві України з питань кіно.

Брагар згодом відповів Зінкевич.

Зважаючи, що професійна діяльність компанії-перевізника не є кінематографічною, можна прийти до висновку, що в автобусі не було публічного показу. Зважаючи на вищенаведені факти компанія перевізник не зобов’язана отримувати жодних дозволів в Держкіно на показ кінофільмів чи серіалів, — вважає депутат.

Також він заявив, що «різко негативно» ставиться до закону «Про функціонування української мови як державної».

Нагадаємо, інцидент у пасажирському автобусі Луцьк — Київ стався ввечері 27 січня.