«Слуга народа» вступился за водителя, который отказывался выключить российский сериал: реакция соцсетей

Евгений Брагарь, фото: «Дело»

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Член фракции «Слуга народа» Евгений Брагарь, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам защиты свободы слова, пообещал обратиться в полицию на защиту водителя пассажирского автобуса Луцк — Киев, который отказался выключить российский сериал по просьбе волонтерок, которые ехали с похорон украинского военнослужащего.

По мнению Брагарь, правоохранителям следует проверить поведение волотерок Ярины Чорногуз и Анастасии Конфедерат на соответствие ст. 161 Уголовного кодекса (разжигание вражды и ненависти, унижение чести и достоинства). Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

По его мнению, водитель в той ситуации не нарушил ни одного украинского закона, поскольку «нет никаких законодательных ограничений по поводу демонстрации кинофильмов при перевозках в автобусе», и пытался найти компромисс с волонтерами.

Поэтому я не позволю любые притеснения в сторону водителя со стороны общественности и сделаю невозможным попытки работодателя привлечь к ответственности этого человека, — завил депутат.

Впоследствии в комментариях к этому сообщению Брагарь отметил, что не считает похороны бойца, погибшего в Донбассе, поводом для такого поведения волонтеров. Оно, по мнению нардепа, является разжиганием межнациональной ненависти.

Это не дает права разжигать межнациональную ненависть и использовать для нападок на людей, — считает нардеп.

Также на замечания авторов, что следовало проверить, имел ли водитель лицензию на трансляцию объектов авторского права в коммерческом транспортном средстве, Брагарь отметил, что «вопрос авторского права не был предметом скандала в автобусе».

Соответствующие заявления Брагарь вызвали значительную негативную реакцию у пользователей соцсетей.

Так, развернутый ответ ему дала основательница батальона «Госпитальеры», народный депутат и председатель Временной специальной комиссии по вопросам правовой защиты ветеранов войны Яна Зинкевич, которая, в частности, отметила, что кроме ст. 161 Уголовного кодекса, есть еще ст. 36 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в которой указано, «что услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на государственном языке».

Также Зинкевич вспомнила закон «О кинематографии», в котором указано, что для публичного показа фильмов необходимо получать государственное удостоверение в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.

Брагарь впоследствии ответил Зинкевич.

Учитывая, что профессиональная деятельность компании-перевозчика не является кинематографической, можно прийти к выводу, что в автобусе не было публичного показа. Учитывая вышеприведенные факты компания перевозчик не обязана получать никаких разрешений в Госкино на показ кинофильмов или сериалов, — считает депутат.

Также он заявил, что «резко отрицательно» относится к закону «О функционировании украинского языка как государственного».

Напомним, инцидент в пассажирском автобусе Луцк — Киев произошел вечером 27 января.