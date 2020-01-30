Следующие пять лет станут самыми жаркими за историю наблюдений – метеорологи

https://racurs.ua/n132887-sleduuschie-pyat-let-stanut-samymi-jarkimi-za-istoriu-nabludeniy-meteorologi.html

Ракурс

Самым жарким пятилетием в истории наблюдений станет период с 2020 по 2024 годы.

Эксперты сделали соответствующее предупреждение. Британская метеорологическая служба опубликовала данные.

Ожидается повышение температурных показателей на 1,15 — 1,46 градуса по Цельсию. Информацию сравнили с данными доиндустриального периода человечества. Предыдущие пять лет также считаются самыми жаркими с момента начала наблюдений. В среднем показатель 1,09 градусов по Цельсию выше прежних показателей.

Адам Шейф из Британской метеорологической службы рассказал, что в случае отсутствия масштабной вулканической активности прогнозы показывают, что мир стремительно приближается к климатическим изменениям. Жители планеты могут увидеть временные переходы глобальных температур за отметку в 1,5 градусов по Цельсию.

Реагировать на ситуацию следует уже сейчас. По словам метеорологов, «окно возможностей сужается». В первую очередь потепление затронет северные районы Европы, Азии и Северной Америки, а также Северной Атлантики.

Ранее Европарламент объявил чрезвычайное положение в сфере климата в Европе. В документе указано о необходимости поддержать инициативы относительно ограничения потепление на уровне ниже 1.5 ° C.