Вспышка коронавируса: аэропорт Борисполь сообщил, сколько рейсов из Китая принял за последние 9 дней / Фото: Скрин YouTube-канала ТСН

https://racurs.ua/n132886-vspyshka-koronavirusa-aeroport-borispol-nazval-chislo-reysov-iz-kitaya-pribyvshih-v-kiev.html

Ракурс

Учитывая ситуацию со вспышкой коронавирусной инфекции 2019-nCoV в Китае, «Ракурс» поинтересовался у администрации международного аэропорта «Борисполь», сколько воздушных судов прибыло в Киев из Китая, начиная с 21 января.

В период с 21 января по 29 января 2020 года включительно аэропорт «Борисполь» обслужил шесть рейсов из Китайской Народной Республики, — говорится в ответе администрации госпредприятия на наш информационный запрос.

Также, там добавили, что по состоянию на 29 января, среди членов экипажа авиакомпаний, осуществляющих рейсы в аэропорт «Борисполь», и пассажиров, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV не обнаружено.

Кроме этого, администрация главных воздушных ворот страны рассказала, какие действия предпринимает в ходе обслуживания рейсов, прибывающих из стран с усложненной эпидемической ситуацией.

В случае прибытия воздушного судна из Китая, после установки трапа, первым на борт поднимается эксперт санитарно-карантинного подразделения ГУ «Лабораторный центр на воздушном транспорте», который подчиняется Министерству здравоохранения Украины (не сотрудник аэропорта «Борисполь»). Он опрашивает экипаж и пассажиров о состоянии здоровья и самочувствия, измеряет температуру, а также проверяет наличие симптомов, похожих на симптомы вирусных респираторных заболеваний. Специалист оценивает ситуацию, и в случае отсутствия на борту больного/подозрительного на инфекционное заболевание, дает разрешение на продолжение обслуживания пассажиров, разгрузки груза и т. д., — говорится в ответе администрации аэропорта «Борисполь».

Там также добавили, что в случае наличия подозрений на инфицирование пассажиров воздушное судно будет поставлено на санитарное место стоянки. Также на трапах установлены специальные ковры, обработанные дезинфицирующим раствором (все пассажиры проходят через эти ковры перед тем как попасть в терминал).

Напомним, число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае на конец 29 января достигло 170 человек. Власти Китая сообщают об уже 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, которую вызывает этот коронавирус.