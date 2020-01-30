Спалах коронавірусу: аеропорт Бориспіль повідомив, скільки рейсів із Китаю прийняв за останні 9 днів / Фото: Скрін YouTube-каналу ТСН

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Ракурс

Зважаючи на спалах коронавірусної інфекції 2019-nCoV у Китаї «Ракурс» поцікавився в адміністрації міжнародного аеропорту «Бориспіль», скільки повітряних суден прибуло до Києва з Китаю, починаючи з 21 січня.

В період з 21 січня по 29 січня 2020 року включно аеропорт «Бориспіль» обслужив шість рейсів з Китайської Народної Республіки, — йдеться у відповіді адміністрації держпідприємства на інформаційний запит.

Також, там додали, що станом на 29 січня серед членів екіпажу авіакомпаній, які здійснюють рейси в аеропорт «Бориспіль» та пасажирів інфікованих коронавірусом 2019-nCoV не було виявлено.

Окрім цього, адміністрація головних повітряних воріт держави розповіла, які дії вживає аеропорт під час обслуговування рейсів, що прибувають із країн з ускладненою епідемічною ситуацією.

В разі прибуття повітряного судна з Китаю, після встановлення трапа, першим на борт піднімається черговий санітарно-карантинного підрозділу ДУ «Лабораторний центр на повітряному транспорті», який підпорядковується Міністерству охорони здоров’я України (не співробітник ДП МА «Бориспіль»). Черговий опитує екіпаж та пасажирів щодо стану здоров’я і самопочуття, вимірює температуру, а також перевіряє наявність симптомів, схожих на симптоми вірусних респіраторних захворювань. Фахівець оцінює ситуацію, і у випадку відсутності на борту хворого/підозрілого на інфекційну хворобу, надає дозвіл на продовження обслуговування пасажирів, розвантаження вантажу тощо, — йдеться у відповіді адміністрації аеропорту «Бориспіль».

Там також додали, що у випадку виникнення підозр щодо інфікування пасажирів повітряне судно відбуксировують на санітарне місце стоянки. Також на трапах встановлені спеціальні килими, оброблені дезінфікуючим розчином (всі пасажири проходять через ці килими перед тим як потрапити до терміналу).

Нагадаємо, кількість жертв нового коронавірусу 2019-nCoV в Китаї станом на кінець 29 січня досягла 170 осіб. Влада Китаю повідомляє про вже 7 тис. 711 підтверджених випадків захворювання на пневмонію, яку викликає цей коронавірус.