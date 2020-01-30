Руслан Рябошапка. Фото: Подробиці

https://racurs.ua/ua/n132885-poroshenko-duje-cinnyy-svidok-u-rozsliduvanni-ilovayskoyi-tragediyi-ryaboshapka.html

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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка вважає, що колишній президент України Петро Порошенко може надати слідству дуже цінну інформацію, яка допоможе встановити справжні причини трагедії, що сталася під Іловайськом наприкінці серпня 2014 року. Однак, досі Порошенко на допит не з’явився і слідство не отримало від нього свідчення.

Генпрокурор не став давати оцінку процесуальному статусу Порошенка в справі про Іловайськ. Якщо ж у слідства будуть вагомі підстави для притягнення до відповідальності екс-президента, то будуть вжиті відповідні заходи, повідомив Рябошапка в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Генпрокурор уточнив, що слідство двічі викликало Порошенка на допит, але колишній глава держави проігнорував повістки. Рябошапка вважає, що Порошенко краще за всіх знає всі деталі Іловайської трагедії, тому його свідчення можуть допомогти істотно просунутися у розслідуванні даної справи.

Рябошапка уточнив, що лише прокурори і слідчі, які займаються розслідуванням Іловайської трагедії, приймають рішення про виклик на допит того чи іншого свідка. Тому генпрокурор не зміг відповісти на питання, чи буде повторно направлятися Порошенку повістка на допит.