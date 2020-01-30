У Києві затримали грабіжника. Фото: goloskarpat.info

https://racurs.ua/ua/n132884-u-kyievi-ozbroienyy-grabijnyk-skoyiv-napad-na-salon-mobilnogo-zv-yazku-foto.html

Ракурс

У Києві на Позняках поліцейські затримали чоловіка за підозрою у розбійному нападі.

Чоловік із пістолетом у руках увірвався у салон мобільного зв’язку у Дарницькому районі й відібрав у продавця мобільний телефон. Інцидент стався на вулиці Михайла Гришка. Після вчинення злочину зловмисник втік із місця події. Про це 30 січня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Києві.

Згодом, у ході проведення оперативно-розшукових заходів, правоохоронці затримали 32-річного мешканця Києва. Під час обшуків в його оселі вилучили рюкзак та мобільний телефон. Підозрюваному оголосили про підозру у вчинені злочину, передбаченому ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

У поліції заявили, що на час досудового слідства фігуранту обрали запобіжний захід у виді арешту. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у грудні 2019 року в Одеській області стався розбійний напад на вантажний автомобіль, який перевозив побутову техніку. Зловмисники зуміли заволодіти технікою на суму в понад 50 млн грн.