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Ракурс
У Києві затримали грабіжника. Фото: goloskarpat.info

У Києві чоловік із пістолетом пограбував салон мобільного зв’язку (ФОТО)

30 січ 2020, 12:04
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У Києві на Позняках поліцейські затримали чоловіка за підозрою у розбійному нападі.

Чоловік із пістолетом у руках увірвався у салон мобільного зв’язку у Дарницькому районі й відібрав у продавця мобільний телефон. Інцидент стався на вулиці Михайла Гришка. Після вчинення злочину зловмисник втік із місця події. Про це 30 січня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Києві.

Згодом, у ході проведення оперативно-розшукових заходів, правоохоронці затримали 32-річного мешканця Києва. Під час обшуків в його оселі вилучили рюкзак та мобільний телефон. Підозрюваному оголосили про підозру у вчинені злочину, передбаченому ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

У поліції заявили, що на час досудового слідства фігуранту обрали запобіжний захід у виді арешту. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві затримали чоловіка, який зі зброєю пограбував салон мобільного зв’язку. Фото: Нацполіція

У Києві затримали чоловіка, який зі зброєю пограбував салон мобільного зв’язку. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у грудні 2019 року в Одеській області стався розбійний напад на вантажний автомобіль, який перевозив побутову техніку. Зловмисники зуміли заволодіти технікою на суму в понад 50 млн грн.

Джерело: Ракурс


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