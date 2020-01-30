В Киеве задержали грабителя. Фото: goloskarpat.info

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В Киеве на Позняках полицейские задержали мужчину по подозрению в разбойном нападении.

Человек с пистолетом в руках ворвался в салон мобильной связи в Дарницком районе и отобрал у продавца мобильный телефон. Инцидент произошел на улице Михаила Гришко. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия. Об этом 30 января сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Впоследствии, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители задержали 32-летнего жителя Киева. Во время обысков в его доме изъяли рюкзак и мобильный телефон. Подозреваемому объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В полиции заявили, что на время досудебного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в декабре 2019 года в Одесской области произошло разбойное нападение на грузовой автомобиль, который перевозил бытовую технику. Злоумышленники сумели завладеть техникой на сумму более 50 млн грн.