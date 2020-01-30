В Украине обжаловали законность платежек «за доставку газа», фото: pxhere

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Доставка природного газа в дома жителей Харьковской области обжалована.

В Харьковской области в административном суде состоялось соответствующее заседание. Иск опубликовал адвокат Роман Лихачев.

Жительница Чугуева Маргарита Лихачева подала иск в инстанции. Ответчиком выступила Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Гражданка просит суд признать противоправным документ ведомства. Исковое заявление датировано 29 января. По ее мнению, стоит отменить постановление от 24 декабря 2019 «Об установлении тарифа на услуги распределения природного газа для АО» Харьковгаз «.

Лихачев считает, что решение принято без обоснованных расчетов определенных составляющих платы. Распределение (доставка) природного газа, как считает адвокат, нарушает антимонопольное законодательство и много других законодательных актов.

Ранее Кабмин отказался от гарантированной цены на газ и снизил ее для населения. В правительстве рассчитали стоимость ресурса для бытовых потребителей.