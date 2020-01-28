Рынок газа: Кабмин отказался от гарантированной цены и снизил ее для населения, фото — Минэнерго

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В правительстве рассчитали цену на газ для бытовых потребителей в соответствии с изменениями в методике ценообразования на рынке, о которых ранее сообщил Кабмин.

В январе 2020 года потребители заплатят за 1 тыс. куб. м 5 тыс. 580 грн (с НДС без транспортировки). Эта сумма на 25% меньше той, которая существовала на рынке год назад (7 тыс. 483 грн за 1 тыс. куб. м с НДС).

В заявлении Минэнерго говорится, что снижение цены является следствием удешевления этого топлива в Европе, а также подписания договора о транспортировке газа с «Газпромом».

Кабмин решил отказаться от так называемой гарантированной цены на газ, о которой правительство сообщало в декабре прошлого года. Она составляла 6,6 тыс. грн за 1 тыс. куб. м с НДС и без транспортировки.

В «Нафтогазе» отметили, что сниженная цена будет применяться автоматически для бытовых потребителей, независимо от того, какую цену потребитель выбрал раньше — квартальную или месячную. Гражданам не нужно никуда обращаться или оформлять любые документы.

Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения «Газовый запас», могут оплачивать текущие поставки газа по сниженной цене. Неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.

Механизм ежемесячного ценообразования на газ будет действовать до 1 мая 2020 года.

Ранее в правительстве решили, что цена на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго будет формироваться на основании среднеарифметической стоимости голубого топлива на нидерландском хабе TTF. Соответствующие изменения были внесены Кабмином в положение о возложении специальных обязательств на рынке природного газа. С 1 января «Нафтогаз» поставляет газ потребителям по ценам, которые не должны превышать среднеарифметическое значение фактической стоимости голубого топлива на следующие сутки на нидерландском хабе TTF.

Отвечать за расчет цены по этим принципам будет НАК «Нафтогаз Украины», а КМУ и международные партнеры будут контролировать отсутствие манипуляций. Такое изменение согласовали с МВФ и оно не повлияет на сотрудничество Украины с международными партнерами.