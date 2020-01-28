Виктор и Александр Януковичи. Фото: Главред

https://racurs.ua/n132795-es-hochet-iskluchit-iz-sankcionnogo-spiska-azarova-stavickogo-i-syna-yanukovicha-jurnalist.html

Ракурс

Санкции Евросоюза в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и сына президента-беглеца Александра Януковича могут быть в ближайшее время сняты.

Об этом заявил брюссельский журналист «Радио Свобода» Рикардо Джозвяк в своем Twitter, ссылаясь на собственные источники.

Журналист утверждает, что украинская сторона не предоставила достаточных доказательств злоупотребления властью со стороны данных лиц. Джозвяк заявил, что Киев должен делать больше в данном направлении, чтобы убедить ЕС продлить санкции.

Журналист также добавил, что не исключает вероятности того, что ЕС в скором времени снимет санкции и с других бывших высокопоставленных украинских чиновников.

Как известно, санкции в отношении чиновников из окружения Януковича были введены в марте 2014 года. Бывших представителей украинской власти обвиняли в незаконном присвоении государственных денежных средств. Однако, через некоторое время санкции из некоторых чиновников были сняты из-за отсутствия доказательства их вины.

Последний раз ЕС продлевал санкции против Януковича и чиновников из его окружения 4 марта 2019 года. Срок действия данных санкций истекает 6 марта 2020 года. Таким образом, совсем скоро ЕС будет пересматривать вопрос продления санкций.