Віктор і Олександр Януковичі. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n132795-ies-hoche-vykluchyty-z-spysku-sankciy-azarova-stavyckogo-i-syna-yanukovycha-jurnalist.html

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Санкції Євросоюзу стосовно колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького і сина президента-втікача Олександра Януковича можуть бути найближчим часом зняті.

Про це заявив брюссельський журналіст «Радіо Свобода» Рікардо Джозвяк у своєму Twitter, посилаючись на власні джерела.

Журналіст стверджує, що українська сторона не надала достатніх доказів зловживання владою з боку цих осіб. Джозвяк заявив, що Київ повинен робити більше в даному напрямку, щоб переконати ЄС продовжити санкції.

Журналіст також додав, що не виключає ймовірності того, що ЄС незабаром зніме санкції і з інших колишніх високопоставлених українських чиновників.

Як відомо, санкції щодо чиновників із оточення Януковича були введені у березні 2014 року. Колишніх представників української влади звинувачували в незаконному привласненні державних коштів. Однак, через деякий час санкції з деяких чиновників були зняті через відсутність доказів їхньої провини.

Останній раз ЄС продовжував санкції проти Януковича і чиновників із його оточення 4 березня 2019 року. Термін дії даних санкцій минає 6 березня 2020 року. Таким чином, зовсім скоро ЄС буде переглядати питання продовження санкцій.