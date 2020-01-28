Коронавірус: у прикордонному з Україною Воронежі хворобу підозрюють у двох людей, фото — "360"

https://racurs.ua/ua/n132794-u-prykordonnomu-z-ukrayinou-voroneji-u-dvoh-ludey-pidozruut-koronavirus-foto.html

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У прикордонному з Україною регіоні у двох людей підозрюють коронавірус. До лікарень Воронежа госпіталізували туристів, які нещодавно повернулися із Китаю.

Небезпечна хвороба підозрюється у 55-річної жінки та 35-річного чоловіка, повідомляє телеканал «360» з посиланням на джерело в медичних колах. Відзначимо, що відстань від Воронежу до Харківської області України становить не більше 100 км.

Жінка приїхала чотири дні тому з КНР, вона звернулася до лікарів із симптомами грипу. Аналогічна ситуація і з чоловіком. В мережі з’явилися апокаліптичні фото з Воронежа, на яких показано, як цих пацієнтів відвозили до лікарні.

У воронезькому департаменті охорони здоров’я російським ЗМІ повідомили, що під час госпіталізації використовувалися спеціальні засоби захисту — санітарний транспорт, ізолюючий модуль, відповідна екіпіровка медпрацівників. Пацієнтів розмістили в інфекційному боксі. Нині визначають тип вірусу, що викликав ГРВІ.

Крім того, у Росії китайський коронавірус підозрюють у дівчат, які повернулися з КНР до Майкопу. Ще три людини з підозрою на коронавірус були днями госпіталізовані в Краснодарі, проте небезпечне захворювання у них не знайшли.

Сьогодні Китай попередив про пік поширення коронавірусу через 7−10 днів.