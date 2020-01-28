Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус: у прикордонному з Україною Воронежі хворобу підозрюють у двох людей, фото — "360"

У прикордонному з Україною Воронежі у двох людей підозрюють коронавірус (ФОТО)

28 січ 2020, 17:52
999

У прикордонному з Україною регіоні у двох людей підозрюють коронавірус. До лікарень Воронежа госпіталізували туристів, які нещодавно повернулися із Китаю.

Небезпечна хвороба підозрюється у 55-річної жінки та 35-річного чоловіка, повідомляє телеканал «360» з посиланням на джерело в медичних колах. Відзначимо, що відстань від Воронежу до Харківської області України становить не більше 100 км.

Жінка приїхала чотири дні тому з КНР, вона звернулася до лікарів із симптомами грипу. Аналогічна ситуація і з чоловіком. В мережі з’явилися апокаліптичні фото з Воронежа, на яких показано, як цих пацієнтів відвозили до лікарні.

Коронавірус: у прикордонному з Україною Воронежі хворобу підозрюють у двох людей, фото — "360"

Коронавірус в РФ, фото — МК у Воронежі

У воронезькому департаменті охорони здоров’я російським ЗМІ повідомили, що під час госпіталізації використовувалися спеціальні засоби захисту — санітарний транспорт, ізолюючий модуль, відповідна екіпіровка медпрацівників. Пацієнтів розмістили в інфекційному боксі. Нині визначають тип вірусу, що викликав ГРВІ.

Крім того, у Росії китайський коронавірус підозрюють у дівчат, які повернулися з КНР до Майкопу. Ще три людини з підозрою на коронавірус були днями госпіталізовані в Краснодарі, проте небезпечне захворювання у них не знайшли.

Сьогодні Китай попередив про пік поширення коронавірусу через 7−10 днів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

ЄС хоче виключити з списку санкцій Азарова, Ставицького і сина Януковича — журналіст

Існує велика ймовірність того, що незабаром Євросоюз виключить зі списку санкцій колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова, екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького і старшого сина Віктора Януковича Олександра

Світові новини
18:18