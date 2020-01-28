Коронавирус: в приграничном с Украиной Воронеже болезнь подозревают у двух человек, фото — "360"

https://racurs.ua/n132794-v-prigranichnom-s-ukrainoy-voroneje-u-dvuh-chelovek-podozrevaut-koronavirus-foto.html

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В приграничном с Украиной регионе у двух человек подозревают коронавирус. В больницы Воронежа госпитализировали туристов, которые недавно вернулись из Китая.

Опасная болезнь подозревается у 55-летней женщины и 35-летнего мужчины, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в медицинских кругах. Отметим, что расстояние от Воронежа до Харьковской области Украины составляет не более 100 км.

Женщина приехала четыре дня назад из КНР, она обратилась к врачам с симптомами гриппа. Аналогичная ситуация и с мужчиной. В сети появились апокалиптические фото из Воронежа, на которых показано, как этих пациентов отвозили в больницу.

В воронежском департаменте здравоохранения российским СМИ сообщили, что во время госпитализации использовались специальные средства защиты — санитарный транспорт, изолирующий модуль, соответствующая экипировка медработников. Пациентов разместили в инфекционном боксе. Сейчас медики определяют тип вируса, вызвавшего ОРВИ.

Кроме того, в России китайский коронавирус подозревают у девушек, вернувшихся из КНР в Майкоп. Еще три человека с подозрением на коронавирус были на днях госпитализированы в Краснодаре, однако опасное заболевание у них не нашли.

Сегодня Китай предупредил о пике распространения коронавируса через 7−10 дней.