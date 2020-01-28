Украина закрывает прямое авиасообщение с КНР из-за коронавируса. Фото:

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Прямое авиасообщение между Украиной и Китаем ограничат из-за распространения китайского коронавируса.

Его ограничат со следующей недели. С понедельника, 3 февраля, будут прекращены прямые авиарейсы. Сколько будут действовать ограничения, пока неизвестно. Об этом заявил и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин во время брифинга 28 января, событие транслировали украинские СМИ.

Перевозчик объявил, что прекращает единственное прямое сообщение с Китаем, пока ситуация не изменится. С 3 февраля у нас не будет прямого сообщения, — отметил Кузин.

По его словам, сейчас на уровне консультаций с Министерством иностранных дел Украины проводятся переговоры о возможной эвакуации украинских граждан из Китая.

Ранее сообщалось, что посольство Украины в Китае призывает украинцев покинуть территорию страны, если есть такая возможность. Дипломаты сейчас прорабатывают варианты для оказания помощи гражданам Украины, оказавшимся в городах, закрытых на карантин. Также изучается возможность их эвакуации на случай, если власти Украины примут такое решение.

Напомним, в КНР число жертв смертельного коронавирус достигло 106 человек. Медики считают, что инфицированы болезнью 4 тыс. 515 человек.