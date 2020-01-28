Україна закриває пряме авіасполучення з КНР через коронавірус. Фото:

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Пряме авіасполучення між Україною та Китаєм обмежать через поширення китайського коронавірусу.

Його обмежать з наступного тижня. З понеділка, 3 лютого, будуть припинені прямі авіарейси. Скільки діятимуть такі обмеження, наразі невідомо. Про це заявив в. о. гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін під час брифінгу 28 січня, подію транслювали українські ЗМІ.

Перевізник оголосив, що припиняє єдине пряме сполучення з Китаєм, поки ситуація не зміниться. З 3 лютого в нас не буде прямого сполучення, — зазначив Кузін.

За його словами, наразі на рівні консультацій з Міністерством закордонних справ України проводяться переговори щодо можливої евакуації українських громадян з Китаю.

Раніше повідомлялося, що посольство України в Китаї закликає українців залишити територію країни, якщо є така можливість. Дипломати наразі опрацьовують варіанти для надання допомоги громадянам України, які опинилися в містах, закритих на карантин. Також вивчається можливість їх евакуації на випадок, якщо влада України прийме таке рішення.

Нагадаємо, у КНР кількість жертв смертельного коронавірусу сягнула 106 осіб. Медики вважають, що інфіковані хворобою 4 тис. 515 осіб.