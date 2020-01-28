Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україна закриває пряме авіасполучення з КНР через коронавірус. Фото:

Епідемія коронавірусу: Україна закриє пряме авіасполучення з Китаєм

28 січ 2020, 17:27
999

Пряме авіасполучення між Україною та Китаєм обмежать через поширення китайського коронавірусу.

Його обмежать з наступного тижня. З понеділка, 3 лютого, будуть припинені прямі авіарейси. Скільки діятимуть такі обмеження, наразі невідомо. Про це заявив в. о. гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін під час брифінгу 28 січня, подію транслювали українські ЗМІ.

Перевізник оголосив, що припиняє єдине пряме сполучення з Китаєм, поки ситуація не зміниться. З 3 лютого в нас не буде прямого сполучення, — зазначив Кузін.

За його словами, наразі на рівні консультацій з Міністерством закордонних справ України проводяться переговори щодо можливої евакуації українських громадян з Китаю.

Раніше повідомлялося, що посольство України в Китаї закликає українців залишити територію країни, якщо є така можливість. Дипломати наразі опрацьовують варіанти для надання допомоги громадянам України, які опинилися в містах, закритих на карантин. Також вивчається можливість їх евакуації на випадок, якщо влада України прийме таке рішення.

Нагадаємо, у КНР кількість жертв смертельного коронавірусу сягнула 106 осіб. Медики вважають, що інфіковані хворобою 4 тис. 515 осіб.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

ЄС хоче виключити з списку санкцій Азарова, Ставицького і сина Януковича — журналіст

Існує велика ймовірність того, що незабаром Євросоюз виключить зі списку санкцій колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова, екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького і старшого сина Віктора Януковича Олександра

Світові новини
18:18