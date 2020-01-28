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Ракурс
У продажу з'являться Барбі з вадами. Фото: Mattel

Бум на толерантність: у продажу з’являться Барбі з вадами (ФОТО)

28 січ 2020, 17:27
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Ляльки Барбі тепер будуть і з вадами. Компанія Mattel, яка володіє брендом Barbie, вирішила випустити нову лінійку ляльок. Нова серія покликана зобразити «різноманітний погляд на красу» і інклюзивність.

У нову серію увійдуть ляльки без волосся, з проблемною шкірою, з милицями. Також буде лялька на інвалідному візку. Про це повідомляє компанія Mattel, передає Lenta.

Таким нововведеннями в компанії хочуть продемонструвати різноманіття зовнішніх ознак людини. В Mattel також заявили, що пост в Instagram з лисою Барбі став найпопулярнішим за всю історію ведення сторінки бренду в соцмережі.

Також в лінійці з’явиться Кен з довгим волоссям і лялька з ознаками хвороби вітіліго (хвороба, за якої на шкірі з’являються плями різних відтінків). У компанії зазначають, що хочуть поміняти значення усталеного порівняння «виглядати, як Барбі». Також в Mattel вважають, що нова серія ляльок дозволить дітям вигадувати нові сюжети, адже вони зможуть вигадувати їх, спираючись на навколишній світ.

Зазначимо, за останні п’ять років компанія відійшла від стандартних Барбі і почала випускати інклюзивні моделі. Так вони намагаються відійти сексистських стереотипів, пов’язаних з брендом. Зараз Барбі продаються п’яти типів статури, з 22 відтінками шкіри, з 76 різними зачісками, 94 кольорами волосся і 13 кольорами очей.

У продажу з'являться Барбі з вадами. Фото: Mattel

У продажу з'являться Барбі з вадами. Фото: Mattel

Нагадаємо, нещодавно Барбі, найвідомішій в світі ляльці, виповнилося 60 років.

Джерело: Ракурс


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