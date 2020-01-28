Людмила Янукович. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n132791-drujyna-yanukovycha-maie-v-krymu-produktovyy-biznes-i-trypoverhovu-villu-foto.html

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Дружина президента-втікача Віктора Януковича Людмила влаштувалася в анексованому Криму і має вельми успішний продуктовий бізнес. Їй належить мережа продуктових магазинів «Меркурій», яка була створена через посередників із використанням сірих схем.

Бізнес успішний, адже в магазинах «Меркурій» можна придбати заборонені для ввезення на територію РФ продукти. Зокрема, на прилавках представлені французькі сири і різноманітні іспанські м’ясні делікатеси, пише «Радіо Свобода».

Проживає дружина Януковича у розкішній триповерховій віллі, розташованій в курортному місті Відрадне на березі Чорного моря. Площа ділянки становить 1,2 га і включає власний гальковий пляж. На території також розташовані котеджі для відпочинку, будиночки для слуг, тенісний корт, басейн та інші господарські споруди. Площа вілли складає 2345 кв. м.

Дану земельну ділянку в 2003 році присвоїв собі прем'єр-міністр Янукович, відібравши її у Кримського науково-дослідного інституту виноградарства і виноробства «Магарач». У 2004 році була побудована вілла.

За оцінками експертів, вартість вілли з ділянкою оцінюється у 25 млн дол. Офіційно ділянкою володіє фірма, на яку має вплив старший син Януковича Олександр, а також екс-міністр оборони України Павло Лебедєв.

Ділянка з віллою огороджена високим парканом, а всі підходи і під’їзди до неї перекриті залізними воротами.