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Людмила Янукович. Фото: Главред

Жена Януковича имеет в Крыму продуктовый бизнес и трехэтажную виллу (ФОТО)

28 янв 2020, 17:26
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Жена президента-беглеца Виктора Януковича Людмила обосновалась в аннексированном Крыму и имеет весьма успешный продуктовый бизнес. Ей принадлежит сеть продуктовых магазинов «Меркурий», которая была создана через посредников с использованием серых схем.

Бизнес успешный, ведь в магазинах «Меркурий» можно приобрести запрещенные для ввоза на территорию РФ продукты. В частности, на прилавках представлены французские сыры и различные испанские мясные деликатесы, пишет «Радио Свобода».

Магазин «Меркурий» в Крыму. Фото: Радио Свободы

Проживает жена Януковича в роскошной трехэтажной вилле, расположенной в курортном городе Отрадное на берегу Черного моря. Площадь участка составляет 1,2 га и включает собственный галечный пляж. На территории также расположены коттеджи для отдыха, домики для слуг, теннисный корт, бассейн и другие хозяйственные постройки. Площадь виллы составляет 2345 кв. м.

Данный земельный участок в 2003 году присвоил себе премьер-министр Янукович, отобрав его у Крымского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач». В 2004 году была построена вилла.

Вилла Людмилы Янукович в Крыму. Фото: УНИАН

По оценкам экспертов, стоимость виллы с участком оценивается в 25 млн долл. Официально участком владеет фирма, на которую оказывает влияние старший сын Януковича Александр, а также экс-министр обороны Украины Павел Лебедев.

Участок с виллой огражден высоким забором, а все подходы и подъезды к нему перекрыты железными воротами.


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