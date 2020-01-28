Датская газета опубликовала карикатуру про коронавирус. Фото: Главред

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Китайский коронавирус высмеяло датское издание Jyllands-Posten.

Карикатура, о которой идет речь, была опубликована в номере Jyllands-Posten от 27 января. На ней изображен флаг КНР с вирусными частицами вместо звезд. В Китае возмутились из-за этого. Об этом 28 января сообщает «Медуза» со ссылкой на издание Politiken.

После скандала посольство Китая в Дании потребовало от издания Jyllands-Posten извиниться за карикатуру о коронавирусе. Дипломаты заявляют, что карикатура «вышла за рамки этических границ свободы слова, оскорбила Китай и оскорбила чувства китайского народа».

Художник Нильс Бо Бойсен, который является автором карикатуры, отказался от комментариев. Редактор издания Якоб Ниброе заявил, что они не планировали обидеть КНР или китайцев. При этом за карикатуру он извиняться отказался.

Напомним, в Китае заявили, что число жертв смертельного коронавируса достигло 106 человек. Медики считают, что инфицированы болезнью 4 тыс. 515 человек.