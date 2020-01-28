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Ракурс
Скандал с Венедиктовой: муж руководительницы ГБР определяет кадровую политику ведомства, фото — Страна

Семейный подряд или ВeНЕдическая женщина: муж Венедиктовой определяет кадровую политику ГБР — УП

28 янв 2020, 16:55
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Вслед за скандалом с назначением заместителя руководителя Госбюро расследований Александра Бабикова ГБР снова попало в центр внимания СМИ.

Муж временной руководительницы бюро Ирины Венедиктовой влияет на кадровую политику ГБР, сообщает «Украинская правда». Источники издания утверждают, что Денис Колесник проводит собеседования и часто бывает в офисе жены.

Колесник — сотрудник департамента киберполиции Национальной полиции. Венедиктова приходит с ним на важные встречи. Колесник — частый посетитель офиса ГБР и даже влияет на кадровую политику ведомства. Например, именно он якобы лоббировал назначение в бюро Руслана Бирюкова.

Кроме того, издание пишет, что Колесник часто сопровождает Венедиктову во время рабочих встреч и проводит собеседования с возможными будущими сотрудниками ГБР.

Напомним, что после увольнения 27 декабря 2019 года скандального руководителя ГБР Романа Трубы ведомство временно возглавила нардеп от «Слуги народа» Ирина Венедиктова.

«Ракурс» сообщал, что конкурс на заместителя председателя ГБР выиграл силовик Александр Соколов, связанный с Венедиктовой через бизнес своей жены.


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