Скандал з Венедіктовою: чоловік очільниці ДБР визначає кадрову політику відомства, фото — Страна

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Ракурс

Услід за скандалом із призначенням заступника керівника Держбюро розслідувань Олександра Бабікова ДБР знову потрапило в центр уваги ЗМІ.

Чоловік тимчасової очільниці бюро Ірини Венедіктової впливає на кадрову політику ДБР, повідомляє «Українська правда». Джерела видання стверджують, що Денис Колесник проводить співбесіди і часто буває в офісі дружини.

Колесник — співробітник департаменту кіберполіції Національної поліції. Венедіктова приходить з ним на важливі зустрічі, Колесник — частий відвідувач офісу ДБР і навіть впливає на кадрову політику відомства. Наприклад, саме він нібито лобіював призначення в бюро Руслана Бірюкова.

Крім того, видання пише, що Колесник часто супроводжує Венедіктову під час робочих зустрічей і проводить співбесіди із ймовірними майбутніми співробітниками ДБР.

Нагадаємо, що після звільнення 27 грудня 2019 року скандального керівника ДБР Романа Труби відомство тимчасово очолила нардеп від «Слуги народу» Ірина Венедіктова.

«Ракурс» повідомляв, що конкурс на заступника голови ДБР виграв силовик Олександр Соколов, пов’язаний з Венедіктовою через бізнес своєї дружини.