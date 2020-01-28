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В Івано-Франківську госпіталізували сімох студентів через отруєння. Фото: iStock

Отруїлися шаурмою: в Івано-Франківську госпіталізували сімох студентів

28 січ 2020, 16:45
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Масове отруєння зафіксовано в Івано-Франківську. Там сімох студентів місцевого медичного університету госпіталізували в інфекційну лікарню з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція». Студенти відчули себе погано після того, як поїли шаурму в одному з закладів громадського харчування міста.

Студенти скаржилися на слабкість, біль в животі, підвищену температуру і діарею. Стан їх здоров’я погіршився 24−25 січня, після чого вони звернулися до студентської лікарні, повідомляє головне управління Держспоживслужби в Івано-Франківській області.

Стан хворих — середнього ступеня тяжкості. Після масового отруєння фахівці Держспоживслужби почали санітарно-епідеміологічне розслідування. З’ясувалося, що студенти купували шаурму в місцевому закладі «Сандвіч-бар». Після проведення перевірки було виявлено, що в даному закладі порушені десятки норм.

Так, там встановили наступні порушення:

  • заклад не зареєстровано в Єдиному держреєстрі;
  • вода, яка використовується, невідомого походження, без лабораторних досліджень;
  • відсутнє гаряче водопостачання;
  • відсутній контроль температурного режиму в холодильниках;
  • товари в холодильниках зберігаються неправильно;
  • частково відсутнє маркування на продуктах харчування;
  • у персоналу немає медкнижок;
  • немає журналу здоров’я;
  • м’ясо готують в домашніх умовах;
  • немає дезінфікуючих засобів тощо.

Нагадаємо, раніше отруєння школярів зафіксували в одній зі шкіл Києва. Трьох дітей доставили до лікарні «Охматдит».


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