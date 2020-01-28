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В Івано-Франківську госпіталізували сімох студентів через отруєння. Фото: iStock
Отруїлися шаурмою: в Івано-Франківську госпіталізували сімох студентівhttps://racurs.ua/ua/n132788-otruyilysya-shaurmou-v-ivano-frankivsku-gospitalizuvaly-simoh-studentiv.htmlРакурс
Масове отруєння зафіксовано в Івано-Франківську. Там сімох студентів місцевого медичного університету госпіталізували в інфекційну лікарню з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція». Студенти відчули себе погано після того, як поїли шаурму в одному з закладів громадського харчування міста.
Студенти скаржилися на слабкість, біль в животі, підвищену температуру і діарею. Стан їх здоров’я погіршився 24−25 січня, після чого вони звернулися до студентської лікарні, повідомляє головне управління Держспоживслужби в Івано-Франківській області.
Стан хворих — середнього ступеня тяжкості. Після масового отруєння фахівці Держспоживслужби почали санітарно-епідеміологічне розслідування. З’ясувалося, що студенти купували шаурму в місцевому закладі «Сандвіч-бар». Після проведення перевірки було виявлено, що в даному закладі порушені десятки норм.
Так, там встановили наступні порушення:
- заклад не зареєстровано в Єдиному держреєстрі;
- вода, яка використовується, невідомого походження, без лабораторних досліджень;
- відсутнє гаряче водопостачання;
- відсутній контроль температурного режиму в холодильниках;
- товари в холодильниках зберігаються неправильно;
- частково відсутнє маркування на продуктах харчування;
- у персоналу немає медкнижок;
- немає журналу здоров’я;
- м’ясо готують в домашніх умовах;
- немає дезінфікуючих засобів тощо.
Нагадаємо, раніше отруєння школярів зафіксували в одній зі шкіл Києва. Трьох дітей доставили до лікарні «Охматдит».
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