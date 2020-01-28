Перший заступник глави ДБР Олександр Бабіков. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n132787-babikov-zahyschav-interesy-yanukovycha-v-sudi-dokument.html

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Олександр Бабіков, заступник директора Державного бюро розслідувань, захищав у суді колишнього президента України Віктора Януковича, який переховується від українського слідства в Росії.

Бабіков представляв інтереси президента-втікача на кількох засіданнях у 2014 році. Він брав участь і у тих слуханнях, де адвокати клопотали про відвід судді. Про це заявив прокурор Офісу генпрокурора Яніс Сімонов, який у справі Януковича представляв сторону обвинувачення, повідомляє «Громадське».

Я з ним брав участь у засіданнях по справі Януковича. Це зокрема було засідання, де розглядали дозвіл на здійснення заочного досудове розслідування щодо подій 18−20 лютого 2014 року, — цитує видання Сімонова.

Також видання опублікувало ордер на надання правової допомоги Бабіковим Януковичу.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього брифінгу перший заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков заявив, що ніколи не захищав екс-президента Віктора Януковича й запевняв, що не знайомий особисто з ним.

Раніше повідомлялося, що перший заступник глави ДБР став Олександр Бабіков раніше працював адвокатом у фірмі Aver Lex, захисники якого захищали в судах інтереси колишнього президента України Віктора Януковича.