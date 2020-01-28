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Перший заступник глави ДБР Олександр Бабіков. Фото: 24 канал

Бабіков захищав інтереси Януковича в суді (ДОКУМЕНТ)

28 січ 2020, 16:28
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Олександр Бабіков, заступник директора Державного бюро розслідувань, захищав у суді колишнього президента України Віктора Януковича, який переховується від українського слідства в Росії.

Бабіков представляв інтереси президента-втікача на кількох засіданнях у 2014 році. Він брав участь і у тих слуханнях, де адвокати клопотали про відвід судді. Про це заявив прокурор Офісу генпрокурора Яніс Сімонов, який у справі Януковича представляв сторону обвинувачення, повідомляє «Громадське».

Я з ним брав участь у засіданнях по справі Януковича. Це зокрема було засідання, де розглядали дозвіл на здійснення заочного досудове розслідування щодо подій 18−20 лютого 2014 року, — цитує видання Сімонова.

Також видання опублікувало ордер на надання правової допомоги Бабіковим Януковичу.

Бабіков таки захищав інтереси Януковича в суді. Документ: Громадське

Нагадаємо, під час сьогоднішнього брифінгу перший заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков заявив, що ніколи не захищав екс-президента Віктора Януковича й запевняв, що не знайомий особисто з ним.

Раніше повідомлялося, що перший заступник глави ДБР став Олександр Бабіков раніше працював адвокатом у фірмі Aver Lex, захисники якого захищали в судах інтереси колишнього президента України Віктора Януковича.


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