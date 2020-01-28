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Первый заместитель главы ГБР Александр Бабиков. Фото: 24 канал

Бабиков защищал интересы Януковича в суде (ДОКУМЕНТ)

28 янв 2020, 16:28
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Александр Бабиков, заместитель директора Государственного бюро расследований, защищал в суде бывшего президента Украины Виктора Януковича, который прячется от украинского следствия в России.

Бабиков представлял интересы беглого президента на нескольких заседаниях в 2014 году. Он участвовал и в тех слушаниях, где адвокаты ходатайствовали об отводе судьи. Об этом заявил прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов, который по делу Януковича представлял сторону обвинения, сообщает «Громадське».

Я с ним участвовал в заседаниях по делу Януковича. Это в частности было заседание, где рассматривали разрешение на осуществление заочного досудебного расследования по событиям 18−20 февраля 2014 года, — цитирует издание Симонова.

Также издание опубликовало ордер на оказание правовой помощи Бабиковым Януковичу.

Бабиков таки защищал интересы Януковича в суде. Документ: Громадське

Напомним, во время сегодняшнего брифинга первый заместитель председателя Государственного бюро расследований Александр Бабиков заявил, что никогда не защищал экс-президента Виктора Януковича и уверял, что не знаком лично с ним.

Ранее сообщалось, что первым заместителем главы ГБР стал Александр Бабиков, который ранее работал адвокатом в фирме Aver Lex, защитники которого защищали в судах интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича.


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