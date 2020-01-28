Первый заместитель главы ГБР Александр Бабиков. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n132787-babikov-zaschischal-interesy-yanukovicha-v-sude-dokument.html

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Александр Бабиков, заместитель директора Государственного бюро расследований, защищал в суде бывшего президента Украины Виктора Януковича, который прячется от украинского следствия в России.

Бабиков представлял интересы беглого президента на нескольких заседаниях в 2014 году. Он участвовал и в тех слушаниях, где адвокаты ходатайствовали об отводе судьи. Об этом заявил прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов, который по делу Януковича представлял сторону обвинения, сообщает «Громадське».

Я с ним участвовал в заседаниях по делу Януковича. Это в частности было заседание, где рассматривали разрешение на осуществление заочного досудебного расследования по событиям 18−20 февраля 2014 года, — цитирует издание Симонова.

Также издание опубликовало ордер на оказание правовой помощи Бабиковым Януковичу.

Напомним, во время сегодняшнего брифинга первый заместитель председателя Государственного бюро расследований Александр Бабиков заявил, что никогда не защищал экс-президента Виктора Януковича и уверял, что не знаком лично с ним.

Ранее сообщалось, что первым заместителем главы ГБР стал Александр Бабиков, который ранее работал адвокатом в фирме Aver Lex, защитники которого защищали в судах интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича.