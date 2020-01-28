Венедиктова представляла Бабикова своим замом еще до его назначения

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Ракурс

Александр Бабиков, новый первый заместитель председателя Государственного бюро расследований (ГБР), приходил в ведомство задолго до своего назначения. Однако уже тогда, в конце декабря 2019 года, временно исполняющая обязанности директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова представляла Бабикова своим заместителем.

Бабиков пришел в ГБР 28 декабря 2019 года вместе с Венедиктовой. Уже тогда он чувствовал себя раскрепощенно, задавал вопросы следователям, брал материалы уголовных производств и уточнял, почему они расследуются так, а не иначе. Об этом рассказал источник в Госбюро расследований, пишет Bihus.Info.

Венедиктова, в свою очередь, не только не останавливала Бабикова, но и представляла его своим заместителем, хотя до его назначения оставалось более трех недель. При этом первый заместитель и заместитель директора ГБР назначаются только после проведения открытого конкурса. Конкурс был объявлен 29 декабря — на следующий день после того, как Венедиктова уже говорила, что Бабиков ее заместитель.

Сам конкурс тоже был проведен тихо, не был опубликован ни его порядок, ни график. На сбор документов давалось всего два дня. Позже стало известно, что конкурс завершился 10 января, а 20 января Бабикова назначили на должность.

При этом, как писал «Ракурс», новоизбранный первый заместитель не отрицает, что был в ГБР до своего назначения. По его словам, он начал ходить в бюро после предложения Венедиктовой стать ее советником. Однако, утверждает Бабиков, из-за новогодних праздников в единый реестр адвокатов не были внесены сведения о прекращении его адвокатской деятельности, поэтому и официально трудоустроится в ГБР он не мог. Поэтому он помогал в бюро «на общественных началах».

Напомним, Бабиков утверждает, что никогда не защищал экс-президента Украины Виктора Януковича.