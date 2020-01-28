«Официально не смог трудоустроиться»: Бабиков рассказал, что делал в ГБР в течение трех недель до назначения на должность

Александр Бабиков

https://racurs.ua/n132767-oficialno-ne-smog-trudoustroitsya-babikov-rasskazal-chto-delal-v-gbr-v-techenie-treh-nedel.html

Ракурс

Александр Бабиков, новый первый заместитель председателя Государственного бюро расследований (ГБР), рассказал, что делал в этом ведомстве в течение трех недель до назначения 20 января на должность по результатам конкурса.

По словам Бабикова, после назначения Ирины Венедиктовой временно исполняющим обязанности директора ГБР 27 декабря, она предложила ему занять пост ее советника в патронатной службе — советника по вопросам досудебного расследования. Об этом Бабиков заявил в ходе сегодняшнего брифинга.

Мною были подготовлены документы, поданы для трудоустройства. Однако официально я не смог трудоустроиться, поскольку в течение январских праздников в единый реестр адвокатов не были внесены сведения о прекращении моей адвокатской деятельности, — подчеркнул чиновник.

По его словам, соответствующее заявление он подал 28 декабря 2019 года, однако до 9 или 10 января эти сведения в реестр не были внесены.

И я продолжал по этому реестру числиться как адвокат, — отметил Бабиков.

Поэтому, по словам Бабикова, он на общественных началах помогал рассмотреть определенные организационные вопросы, касающиеся досудебного расследования. По его словам, анализ соответствующей документации, в частности, показал, что на наиболее важных направлениях нормативное регламентирование отсутствовало.

Напомним, Бабиков утверждает, что никогда не защищал экс-президента Украины Виктора Януковича.