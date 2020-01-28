«Офіційно не зміг працевлаштуватися»: Бабіков розповів, що робив у ДБР впродовж трьох тижнів до призначення на посаду

Олександр Бабіков

https://racurs.ua/ua/n132767-oficiyno-ne-zmig-pracevlashtuvatysya-babikov-rozpoviv-scho-robyv-u-dbr-vprodovj-troh-tyjniv.html

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Олександр Бабіков, новий перший заступник голови Державного бюро розслідувань (ДБР), розповів, що робив у цьому відомстві впродовж трьох тижнів до призначення 20 січня на посаду за результатами конкурсу.

За словами Бабікова, після призначення Ірини Венедіктової тимчасовим виконувачем обов’язків директора ДБР 27 грудня, вона запропонувала йому обійняти посаду її радника у патронатній службі — радника з питань досудового розслідування. Про це Бабіков заявив під час сьогоднішнього брифінгу.

Мною було підготовлено документи, подано для працевлаштування. Проте офіційно я не зміг працевлаштуватися, оскільки протягом січневих свят до єдиного реєстру адвокатів не були внесені відомості про припинення моєї адвокатської діяльності, — наголосив чиновник.

За його словами, відповідну заяву він подав 28 грудня 2019 року, проте до 9 чи 10 січня ці відомості до реєстру не були внесені.

І я продовжував по цьому реєстру числитися як адвокат, — зазначив Бабіков.

Тому, за словами Бабікова, він на громадських засадах допомагав розглянути певні організаційні питання, що стосуються досудового розслідування. За його словами, аналіз відповідної документації, зокрема, показав, що на найбільш важливих напрямках нормативне регламентування було відсутнє.

Нагадаємо, Бабіков стверджує, що ніколи не захищав екс-президента України Віктора Януковича.