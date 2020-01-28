Венедиктова представляла Бабікова своїм замом ще до його призначення

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Ракурс

Олександр Бабіков, новий перший заступник голови Державного бюро розслідувань (ДБР), приходив до відомства задовго до свого призначення. Проте вже тоді, в кінці грудня 2019 року, тимчасово виконуюча обов’язки директора Держбюро розслідувань Ірина Венедиктова представляла Бабікова своїм заступником.

Бабіков прийшов до ДБР 28 грудня 2019 року разом з Венедиктовою. Вже тоді він почував себе розкуто, ставив питання слідчим, брав матеріали кримінальних проваджень і уточнював, чому вони розслідуються так, а не інакше. Про це розповіло джерело в Держбюро розслідувань, пише Bihus.Info.

Венедиктова, зі свого боку, не тільки не зупиняла Бабікова, а й представляла його своїм заступником, хоча до його призначення залишалося більше трьох тижнів. Варто зазначити, що перший заступник і заступник директора ДБР призначаються тільки після проведення відкритого конкурсу. Конкурс оголосили 29 грудня — на наступний день після того, як Венедиктова вже говорила, що Бабіков її заступник.

Сам конкурс теж провели тихо, не був опублікований ані його порядок, ані графік. На збір документів дали лише два дні. Пізніше стало відомо, що конкурс завершився 10 січня, а 20 січня Бабікова призначили на посаду.

Водночас, як писав «Ракурс», новообраний перший заступник не заперечує, що був у ДБР до свого призначення. За його словами, він почав ходити до бюро після пропозиції Венедиктової стати її радником. Однак, стверджує Бабіков, через новорічні свята в єдиний реєстр адвокатів не внесли відомості про припинення його адвокатської діяльності, тому і офіційно працевлаштуватися у ДБР він не міг. Тому він допомагав у бюро «на громадських засадах».

Нагадаємо, Бабіков стверджує, що ніколи не захищав екс-президента України Віктора Януковича.