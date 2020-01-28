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Президент Зеленський у Давосі. Фото: president.gov.ua

Зеленський у Давосі: стало відомо, скільки коштувала Україні поїздка президента на форум (ДОКУМЕНТ)

28 січ 2020, 14:36
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Володимир Зеленський, президент України, витратив на переліт на Всесвітній економічний форум у Давосі більш ніж 2,5 млн грн.

Цю суму Державне управління справами президента перерахувало на рахунки державному авіаційному підприємству «Україна» в якості оплати за переліт української делегації до Швейцарії. Про це свідчать документи, які опублікував «Обозреватель».

У суму 2 млн 515 тис. 360 грн входив переліт Зеленського у місто Давос та подальше повернення до Києва.

Як відомо, 22 та 23 січня президент Зеленський та глава Кабінету міністрів України Олексій Гончарук з робочим візитом відвідали Давос для участі у Всесвітньому економічному форумі. Також до Швейцарії полетіли міністр закордонних справ Вадим Пристайко та низка бізнесменів.

На переліт у Давос Зеленський витратив понад 2,5 млн грн. Фото: Обозреватель

Нагадаємо, у 2019 році президент України Володимир Зеленський встиг здійснити вісім офіційних візитів і п’ять робочих поїздок до 12 країн світу. Глава держави у середньому здійснював закордонні поїздки по два рази на місяць.

Джерело: Ракурс


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