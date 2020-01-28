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Президент Зеленский в Давосе. Фото: president.gov.ua

Зеленский в Давосе: стало известно, сколько стоила Украине поездка президента на форум (ДОКУМЕНТ)

28 янв 2020, 14:36
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Владимир Зеленский, президент Украины, потратил на перелет на Всемирный экономический форум в Давосе более чем 2,5 млн грн.

Такую сумму управление делами президента перечислило на счета государственному авиационному предприятию «Украина» в качестве оплаты за перелет украинской делегации в Швейцарию. Об этом свидетельствуют документы, которые опубликовал «Обозреватель».

В сумму 2 млн 515 тыс. 360 грн входил перелет Зеленского в город Давос и последующее возвращение в Киев.

Как известно, 22 и 23 января президент Зеленский и глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук с рабочим визитом посетили Давос для участия во Всемирном экономическом форуме. Также в Швейцарию полетели министр иностранных дел Вадим Пристайко и ряд бизнесменов.

На перелет в Давос Зеленский потратил более 2,5 млн грн. Фото: Обозреватель

Напомним, в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский успел совершить восемь официальных визитов и пять рабочих поездок в 12 стран мира. Глава государства в среднем совершал зарубежные поездки по два раза в месяц.

Источник: Ракурс


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