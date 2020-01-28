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Ракурс
Володимир Зеленський. Фото: Кореспондент

У Путіна образилися на заяву Зеленського про «тоталітарний режим» і прикрилися дідами

28 січ 2020, 16:24
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Заяву президента України Володимира Зеленського, яка була присвячена 75-й річниці звільнення бранців концтабору Аушвіц у Польщі, в Росії вважають образливою.

Вчора, 27 січня, Зеленський під час брифінгу в Польщі заявив, що польський народ першим відчув на собі злочинну змову тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни і дозволило фашистам запустити нещадний процес Голокосту. Зеленський закликав всі демократичні країни об'єднатися у боротьбі, щоб не допустити повторення 1939-го року, пише «Інтерфакс».

Легко зрозуміти, що мова йшла про пакт Молотова — Ріббентропа про ненапад. Секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив сьогодні журналістам, що в Кремлі не згодні з такою заявою Зеленського і вважають, що вона ображає радянських солдатів, які віддали життя, звільняючи країни Європу від фашизму, в тому числі і Польщу.

Пєсков додав, що точка зору Зеленського збігається із точкою зору влади Польщі, яку в Кремлі вважають не тільки хибною, але й образливою для російських громадян, а також громадян країн СНД, діди яких воювали з фашизмом.

Пєсков також додав, що мільйони українців не підтримують дану позицію Зеленського, хоча і не назвав джерел такої інформації.


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