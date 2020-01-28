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Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: Корреспондент

У Путина обиделись на заявление Зеленского о «тоталитарном режиме» и прикрылись дедами

28 янв 2020, 16:24
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Заявление президента Украины Владимира Зеленского, которое было посвящено 75-й годовщине освобождению пленников концлагеря Освенцим в Польше, в России посчитали оскорбительным.

Вчера, 27 января, Зеленский во время брифинга в Польше заявил, что польский народ первым ощутил на себе преступный сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило фашистам запустить беспощадный процесс Холокоста. Зеленский призвал все демократические страны объединиться в борьбе, чтобы не допустить повторения 1939-го года, пишет «Интерфакс».

Легко понять, что речь шла о пакте Молотова — Риббентропа о ненападении. Секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня журналистам, что в Кремле не согласны с таким заявлением Зеленского и считают, что оно оскорбляет советских солдат, которые отдали жизни, освобождая Европу от фашизма, в том числе и Польшу.

Песков добавил, что точка зрения Зеленского совпадает с точкой зрения властей Польши, которую в Кремле считают не только ошибочной, но и оскорбительной для российских граждан, а также граждан стран СНГ, деды которых сражались с фашизмом.

Песков также добавил, что миллионы украинцев не поддерживают данную позицию Зеленского, хотя и не назвал источников такой информации.


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