Метро в Киеве: КГГА реформирует систему проездных и ограничит действие зеленых карточек, фото — ГолосUA

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Ракурс

Власти Киева реформирует систему проездных в городском транспорте. С 1 апреля пассажиров коммунальных перевозчиков ждут новые изменения.

В проекте распоряжения Киевской городской администрации «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения», который обнародовали на сайте КГГА, речь идет о том, что проездные будут выпускать не на отдельные, а на все виды общественного транспорта.

Другая новация — власть вводит удобные проездные для туристов. Билет на 24 часа будет стоить 100 грн, на 48 часов — 150 грн, на 72 часа — 200 грн.

С 1 апреля меняется и стоимость уже действующих проездных. Она будет такой:

на 46 поездок — 290 грн (студенты — 145, школьники — 72,50 грн)

на 62 — 390 грн (студенты — 195, школьники — 97,50)

на 92 поездки — 575 грн (студенты — 287,50, школьники — 143,75)

на 124 поездки — 770 гривен (студенты — 385, школьники — 192,50).

Стоимость одной поездки пока не меняется. Тариф в метро, ​​автобусе, трамвае, троллейбусе и городской электричке по-прежнему составит 8 грн.

Так называемые «зеленые» пластиковые бесконтактные карточки перестанут пополнять с 1 апреля, а приобретенные до этого поездки можно будет использовать до 31 марта 2021 года.

Пользователи «синей» карточки также почувствуют определенные изменения. Стоимость проезда будет зависеть от количества приобретенных поездок. Она не будет постоянной: 8 грн за 1−9 поездок и 6 грн при разовой покупке от 50 поездок.

«Ракурс» сообщал, что в конце декабря в киевском метрополитене пассажиры выломали турникеты и ограждения. Гражданам не понравилось, что не работала система оплаты банковскими картами и картами Kyiv Smart Card. Инцидент произошел на станции «Площадь Льва Толстого». Работники метрополитена решили отключить возможность оплаты проезда банковской картой. Люди не смогли попасть на нужные им поезда и выломали турникеты вместе с забором.