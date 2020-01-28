Метро у Києві: КМДА реформує систему проїзних і обмежить дію зелених карток, фото — Голос UA

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Ракурс

Влада Києва реформує систему проїзних у міському транспорті. Із 1 квітня на пасажирів комунальних перевізників чекають нові зміни.

У проекті розпорядження Київської міської адміністрації «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху», яке оприлюднили на сайті КМДА, йдеться про те, що проїзні будуть випускати не на окремі, а на всі види громадського транспорту.

Інша новація — влада запроваджує зручні проїзні для туристів. Квиток на 24 години коштуватиме 100 грн, на 48 годин — 150 грн, на 72 години — 200 грн.

Із 1 квітня змінюється й вартість вже діючих проїзних. Вона буде такою:

на 46 поїздок — 290 грн (студенти — 145, школярі — 72,50 грн);

на 62 — 390 грн (студенти — 195, школярі — 97,50);

на 92 поїздки — 575 грн (студенти — 287,50, школярі — 143,75);

на 124 поїздки — 770 гривень (студенти — 385, школярі — 192,50).

Вартість однієї поїздки наразі не змінюється. Тариф у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та міській електричці, як і раніше, становитиме 8 грн.

Так звані «зелені» пластикові безконтактні картки перестануть поповнювати з 1 квітня, а придбані до цього поїздки можна буде використовувати до 31 березня 2021 року.

Користувачі «синьої» картки також відчують певні зміни. Вартість проїзду залежатиме від кількості придбаних поїздок. Вона не буде сталою: 8 грн за 1−9 поїздок і 6 грн при разовій покупці від 50 поїздок.

«Ракурс» повідомляв, що наприкінці грудня у київському метрополітені пасажири виламали турнікети і огорожу. Громадянам не сподобалось, що не працювала система оплати банківськими картками та картками Kyiv Smart Card. Інцидент стався на станції «Площа Льва Толстого». Працівники метрополітену вирішили відключити можливість оплати проїзду банківською карткою. Люди не змогли потрапити на потрібні їм потяги і виламали турнікети разом з огорожею.