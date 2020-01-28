Пожежа в одеському коледжі: звання Героя України дали загиблому рятувальнику. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n132784-pojeja-v-odeskomu-koledji-zvannya-geroya-ukrayiny-daly-zagyblomu-ryatuvalnyku.html

Ракурс

Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, яка сталася в грудні 2019 року, забрала життя 16 осіб. Жертвами, зокрема, стали викладач коледжу Ганна Бортюк і рятувальник ДСНС Сергій Шатохін.

Сергій Шатохін загинув в результаті падіння зі сходів. Під час пожежі він ліз ліз на третій поверх, щоб провести всередині розвідку. В цю мить з вікна вистрибнула студентка. Вона збила рятувальника з драбини і вони обидва впали вниз, проломивши дах прибудови. Шахотін отримав значний забій мозку, впав у кому і через два дні помер. Указ президента України Володимира Зеленського № 20/2020 про присвоєння йому звання Героя України опублікований на сайті глави держави.

Також звання Героя України посмертно присвоєно викладачу вищої математики та інформаційних дисциплін Одеського коледжу Ганні Бортюк. Окрім того, указом президента загиблим присвоюється орден «Золота Зірка» «за героїзм і самопожертву, виявлені при рятуванні людей під час пожежі».

Як писав «Ракурс», екс-главу головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Віктора Федорчака, посадили під домашній арешт в нічний час до 14 березня. Йому інкримінують недбалість, наслідком якої стали пожежі на багатьох об'єктах Одеської області, закрема в дитячому таборі «Вікторія» і Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.