Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Пожежа в одеському коледжі: звання Героя України дали загиблому рятувальнику. Фото: Думская

Пожежа в одеському коледжі: звання Героя України дали загиблому рятувальнику

28 січ 2020, 16:01
999

Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, яка сталася в грудні 2019 року, забрала життя 16 осіб. Жертвами, зокрема, стали викладач коледжу Ганна Бортюк і рятувальник ДСНС Сергій Шатохін.

Сергій Шатохін загинув в результаті падіння зі сходів. Під час пожежі він ліз ліз на третій поверх, щоб провести всередині розвідку. В цю мить з вікна вистрибнула студентка. Вона збила рятувальника з драбини і вони обидва впали вниз, проломивши дах прибудови. Шахотін отримав значний забій мозку, впав у кому і через два дні помер. Указ президента України Володимира Зеленського № 20/2020 про присвоєння йому звання Героя України опублікований на сайті глави держави.

Також звання Героя України посмертно присвоєно викладачу вищої математики та інформаційних дисциплін Одеського коледжу Ганні Бортюк. Окрім того, указом президента загиблим присвоюється орден «Золота Зірка» «за героїзм і самопожертву, виявлені при рятуванні людей під час пожежі».

Як писав «Ракурс», екс-главу головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Віктора Федорчака, посадили під домашній арешт в нічний час до 14 березня. Йому інкримінують недбалість, наслідком якої стали пожежі на багатьох об'єктах Одеської області, закрема в дитячому таборі «Вікторія» і Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Сімейний підряд або ВеНЕдична жінка: чоловік Венедіктової визначає кадрову політику ДБР — УП

Українські ЗМІ повідомили, що чоловік тимчасової очільниці Держбюро розслідувань Ірини Венедіктової впливає на кадрову політику ДБР. Зокрема, Денис Колесник проводить співбесіди і часто буває в офісі дружини

Новини України
16:55

Держборг України збільшився у валюті, але зменшився в гривні: Мінфін пояснив причини

Державний борг України за 2019 рік збільшився на 6 млрд дол. Водночас у національній валюті він скоротився майже на 8%. У Міністерстві фінансів пояснили, чому так відбувається

Новини України
13:58