Володимир Струк, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n132783-eksperty-sbu-ne-pobachyly-porushen-zakonu-z-boku-pov-yazanogo-z-lnr-eks-regionala-video.html

Ракурс

Лінгвістична експертиза СБУ не виявила закликів до повалення чи насильницької зміни конституційного ладу у заявах колишнього депутата із «Партії Регіонів» Володимира Струка.

Такого висновку експерти дійшли, проаналізувавши передані спецслужбі матеріали, які містили відеозаписи та свідчення очевидців щодо участі Струка у створенні та активній підтримці так званої ЛНР. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив адвокат Масі Найєм з юридичної компанії «Міллер».

За словами Найєма, він нещодавно зустрічався з очільником СБУ Іваном Бакановим з приводу бездіяльності слідства у розслідуванні двох кримінальних справ, фігурантами яких є Струк.

Адвокат зазначив, що перше провадження за фактами причетності Струка до участі у створенні ЛНР було відкрите ще у 2014 році. Проте з того часу так і не було повідомлено про підозру жодній особі. В СБУ це пояснювали тим, що відсутні достатні докази.

Друге кримінальне провадження за фактами вчинення Струком дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, було відкрите у 2019 році за позовом юридичної компанії «Міллер», котра представляє інтереси журналіста Дениса Казанського, який стежить за справою екс-регіонала.

Він зазначив, що попри надані спецслужбі матеріали, активізації у відповідних розслідуваннях не відбулося, лише доволі оперативно надійшов вказаний висновок лінгвістичної експертизи.

А як ви вважаєте, чи є в даних відео факти таких закликів? — звернувся до своїх підписників Найєм, розмістивши посилання на відповідні відеоматеріали.

Струк у 2014 році виступав на мітингах сепаратистів у Луганську, також приходив до захопленої бойовиками будівлі Луганської облдержадміністрації. Сам він звинувачення у сепаратизмі згодом відкидав, стверджуючи, що, коли розпочалися відповідні події на Донбасі він, як депутат Верховної Ради, «повинен був бути там, зі своїми виборцями, і вирішувати проблеми».

На парламентських виборах у 2019 році Струк балотувався по 113 одномандатному округу в Луганській області. Тоді він за результатами голосування зайняв третє місце.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила спробу бойовиків ЛНР завербувати працівника Мін’юсту.