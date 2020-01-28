Владимир Струк, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n132783-eksperty-sbu-ne-uvideli-narusheniy-zakona-so-storony-svyazannogo-s-lnr-eks-regionala-video.html

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Лингвистическая экспертиза СБУ не обнаружила призывов к свержению или насильственному изменению конституционного строя в заявлениях бывшего депутата из «Партии Регионов» Владимира Струка.

К такому выводу эксперты пришли, проанализировав переданные спецслужбе материалы, содержащие видеозаписи и свидетельства очевидцев об участии Струка в создании и активной поддержке так называемой ЛНР. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил адвокат Маси Найем из юридической компании «Миллер».

По словам Найема, он недавно встречался с главой СБУ Иваном Бакановым по поводу бездействия следствия в расследовании двух уголовных дел, фигурантами которых является Струк.

Адвокат отметил, что первое производство по фактам причастности Струка к участию в создании ЛНР было открыто еще в 2014 году. Однако с тех пор так и не было сообщено о подозрении одной личности. В СБУ это объясняли тем, что отсутствуют достаточные доказательства.

Второе уголовное производство по фактам совершения Струком действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, было открыто в 2019 году по иску юридической компании «Миллер», представляющей интересы журналиста Дениса Казанского, который следит за делом экс-регионала.

Он отметил, что несмотря на предоставленные спецслужбе материалы, активизации в соответствующих расследованиях не произошло, только довольно оперативно поступил указанный вывод лингвистической экспертизы.

А как вы считаете, есть ли в данных видео факты таких призывов? — обратился к своим подписчиков Найем, разместив ссылки на соответствующие видеоматериалы.

Струк в 2014 году выступал на митингах сепаратистов в Луганске, также приходил к захваченному боевиками зданию Луганской облгосадминистрации. Сам он обвинения в сепаратизме впоследствии отвергал, утверждая, что, когда начались соответствующие события на Донбассе, он, как депутат Верховной Рады, «должен был быть там, со своими избирателями, и решать проблемы».

На парламентских выборах в 2019 году Струк баллотировался по 113 одномандатному округу в Луганской области. Тогда он по результатам голосования занял третье место.

Напомним, недавно СБУ разоблачила попытку боевиков ЛНР завербовать работника Минюста.