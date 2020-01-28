Зеленский увеличил штат аппарата СНБО. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, увеличил штат аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Предельная численность штата аппарата СНБО увеличена на 30 работников до 190 человек. Об этом говорится в указе № 27 от 28 января, опубликованном на веб-странице главы государства.

Зеленский положил на аппарат информационно-аналитическое, экспертное, организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Национального координационного центра кибербезопасности.

Как известно, СНБО Украины координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является президент Украины.

Напомним, 17 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны рассмотрели стратегию национальной безопасности Украины «Безопасность человека — безопасность страны», которая предусматривает внедрение мероприятий по уменьшению вероятности эскалации конфликта с Российской Федерацией и напряжение в двусторонних отношениях.