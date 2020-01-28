Зеленський збільшив штат апарату РНБО. Фото: president.gov.ua

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Володимир Зеленський, президент України, збільшив штат апарату Ради національної безпеки та оборони.

Гранична чисельність штату апарату РНБО збільшено на 30 працівників до 190 осіб. Про це йдеться в указі № 27 від 28 січня, опублікованому на веб-сторінці глави держави.

Зеленський поклав на апарат інформаційно-аналітичне, експертне, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки.

Як відомо, РНБО України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Головою Ради національної безпеки і оборони України є президент України.

Нагадаємо, 17 січня на засіданні Ради національної безпеки і оборони розглянули стратегію національної безпеки України «Безпека людини — безпека країни», яка передбачає впровадження заходів щодо зменшення ймовірності ескалації конфлікту з Російською Федерацією і напруження у двосторонніх відносинах.