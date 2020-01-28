Пожар в одесском колледже: звание Героя Украины дали погибшему спасателю. Фото: Думская

https://racurs.ua/n132784-pojar-v-odesskom-kolledje-zvanie-geroya-ukrainy-dali-pogibshemu-spasatelu.html

Ракурс

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел в декабре 2019 года, унес жизни 16 человек. Жертвами, в том числе, стали преподаватель колледжа Анна Бортюк и спасатель ГСЧС Сергей Шатохин.

Сергей Шатохин погиб в результате падения с лестницы. Во время пожара он лез на третий этаж, чтобы провести внутри разведку. В этот момент из окна выпрыгнула студентка. Она сбила спасателя с лестницы и они оба упали вниз, проломив крышу пристройки. Шахотин получил значительный ушиб мозга, впал в кому и спустя два дня умер. Указ президента Украины Владимира Зеленского № 20/2020 о присвоении ему звания Героя Украины опубликован на сайте главы государства.

Также звание Героя Украины посмертно присвоено преподавателю высшей математики и информационных дисциплин Одесского колледжа Анне Бортюк. Кроме того, указом президента погибшим присваивается орден «Золотая Звезда» «за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара».

Как писал «Ракурс», экс-главу главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктора Федорчака посадили под домашний арест в ночное время до 14 марта. Ему инкриминируют халатность, следствием которой стали пожары на многих объектах Одесской области, в том числе в детском лагере «Виктория» и Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.