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В Ивано-Франковске госпитализировали семь студентов из-за отравления. Фото: iStock

Отравились шаурмой: в Ивано-Франковске госпитализировали семь студентов

28 янв 2020, 16:45
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Массовое отравление зафиксировано в Ивано-Франковске. Там студентов местного медицинского университета госпитализировали в инфекционную больницу с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция». Студенты почувствовали себя плохо после того, как поели шаурму в одном из общепитов города.

Студенты жаловались на слабость, боль в животе, повышенную температуру и диарею. Состояние их здоровья ухудшилось 24−25 января, после чего они обратились в студенческую больницу, сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Состояние больных — средней степени тяжести. После массового отравления специалисты Госпродпотребслужбы начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Выяснилось, что студенты покупали шаурму в местном заведении «Сандвич-бар». После проведения проверки было обнаружено, что в данном заведении нарушены десятки норм.

Так, там установили следующие нарушения:

  • заведение не зарегистрировано в Едином госреестре;
  • вода, которая используется, неизвестного происхождения, без лабораторных исследований;
  • отсутствует горячее водоснабжение;
  • отсутствует контроль температурного режима в холодильниках;
  • товары в холодильниках хранятся неправильно;
  • частично отсутствует маркировка на пищевых продуктах;
  • у персонала нет медкнижек;
  • нет журнала здоровья;
  • мясо готовят в домашних условиях;
  • нет дезинфицирующих средств и другое.

Напомним, ранее отравление школьников зафиксировано в одной из школ Киева. Три ребенка были доставлены в больницу «Охматдет».


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