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В Ивано-Франковске госпитализировали семь студентов из-за отравления. Фото: iStock
Отравились шаурмой: в Ивано-Франковске госпитализировали семь студентовhttps://racurs.ua/n132788-otravilis-shaurmoy-v-ivano-frankovske-gospitalizirovali-sem-studentov.htmlРакурс
Массовое отравление зафиксировано в Ивано-Франковске. Там студентов местного медицинского университета госпитализировали в инфекционную больницу с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция». Студенты почувствовали себя плохо после того, как поели шаурму в одном из общепитов города.
Студенты жаловались на слабость, боль в животе, повышенную температуру и диарею. Состояние их здоровья ухудшилось 24−25 января, после чего они обратились в студенческую больницу, сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.
Состояние больных — средней степени тяжести. После массового отравления специалисты Госпродпотребслужбы начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Выяснилось, что студенты покупали шаурму в местном заведении «Сандвич-бар». После проведения проверки было обнаружено, что в данном заведении нарушены десятки норм.
Так, там установили следующие нарушения:
- заведение не зарегистрировано в Едином госреестре;
- вода, которая используется, неизвестного происхождения, без лабораторных исследований;
- отсутствует горячее водоснабжение;
- отсутствует контроль температурного режима в холодильниках;
- товары в холодильниках хранятся неправильно;
- частично отсутствует маркировка на пищевых продуктах;
- у персонала нет медкнижек;
- нет журнала здоровья;
- мясо готовят в домашних условиях;
- нет дезинфицирующих средств и другое.
Напомним, ранее отравление школьников зафиксировано в одной из школ Киева. Три ребенка были доставлены в больницу «Охматдет».
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