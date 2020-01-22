Отравление школьников в Киеве: три ребенка доставлены в «Охматдет»https://racurs.ua/n132486-otravlenie-shkolnikov-v-kieve-tri-rebenka-dostavleny-v-ohmatdet.htmlРакурс
Отравление школьников зафиксировано сегодня в одной из школ Киева. Три ребенка были доставлены в больницу «Охматдет». По предварительным данным, дети отравились неизвестным веществом.
Об этом рассказала начальник пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Наталья Вишневская, сообщает «Укринформ».
Вишневская заявила, что дети в настоящее время находятся в «Охматдете», но о состоянии их здоровья она сказать не может, так как данное медицинское учреждение не подчиняется департаменту.
Медики скорой помощи поставили предварительный диагноз — отравление неизвестным веществом. Окончательный диагноз детям будет поставлен в «Охматдете».
Другие школьники рассказали, что госпитализированные дети курили электронные сигареты, которые перед этим приобрели в интернете.
Как известно, электронные сигареты вовсе не такие безобидные, как считалось раньше. Медики уже зафиксировали новый тип повреждение легких, который происходит в результате курения вейпа. В Нью-Йорке электронные сигареты с ароматизаторами запретили на законодательном уровне.