Отравление школьников в Киеве: три ребенка доставлены в «Охматдет»

Отравление школьников в Киеве. Фото: Объектив

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Отравление школьников зафиксировано сегодня в одной из школ Киева. Три ребенка были доставлены в больницу «Охматдет». По предварительным данным, дети отравились неизвестным веществом.

Об этом рассказала начальник пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Наталья Вишневская, сообщает «Укринформ».

Вишневская заявила, что дети в настоящее время находятся в «Охматдете», но о состоянии их здоровья она сказать не может, так как данное медицинское учреждение не подчиняется департаменту.

Медики скорой помощи поставили предварительный диагноз — отравление неизвестным веществом. Окончательный диагноз детям будет поставлен в «Охматдете».

Другие школьники рассказали, что госпитализированные дети курили электронные сигареты, которые перед этим приобрели в интернете.

Как известно, электронные сигареты вовсе не такие безобидные, как считалось раньше. Медики уже зафиксировали новый тип повреждение легких, который происходит в результате курения вейпа. В Нью-Йорке электронные сигареты с ароматизаторами запретили на законодательном уровне.