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Отруєння школярів у Києві. Фото: Об'єктив

Отруєння школярів у Києві: трьох дітей доставили до «Охматдиту»

22 січ 2020, 17:05
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Отруєння школярів зафіксовано сьогодні в одній зі шкіл Києва. Трьох дітей доставили до лікарні «Охматдиту». За попередніми даними, діти отруїлися невідомою речовиною.

Про це розповіла начальник прес-служби Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Наталія Вишневська, повідомляє «Укрінформ».

Вишневська заявила, що діти зараз знаходяться в «Охматдиті», але про стан їхнього здоров’я вона сказати не може, так як даний медичний заклад не підпорядковується департаменту.

Медики швидкої допомоги поставили попередній діагноз — отруєння невідомою речовиною. Остаточний діагноз дітям буде поставлений в «Охматдиті».

Інші школярі розповіли, що госпіталізовані діти курили електронні сигарети, які перед цим придбали в інтернеті.

Як відомо, електронні сигарети зовсім не такі безпечні, як вважалося раніше. Медики вже зафіксували новий тип пошкодження легенів, який відбувається у результаті куріння вейпа. У Нью-Йорку електронні сигарети з ароматизаторами заборонили на законодавчому рівні.


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