Отруєння дітей на Чернігівщині: 9-річний хлопчик помер у лікарні, фото: pixabay

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Отруєння дітей зафіксовано на Чернігівщині.

9-річний хлопчик помер у лікарні. Про це повідомили у ДСНС України у Чернігівській області.

Всього постраждало троє дітей 2005-го, 2007-го та 2010-го років народження. Найменший з них помер у реанімаційному відділенні лікарні. Усі — мешканці села Стахорщина, Новгород-Сіверського району. Остаточний діагноз двох інших потерпілих встановлюється.

За словами представників ДСНС, діти отруїлись невідомою речовиною. Всі обставини трагедії встановлюються.

Як повідомила «Суспільному» речниця поліції області Юлія Ковтун, діти могли отруїтись борщівником. Ймовірно, діти з’їли корінь рослини та запили його водою з річки.

Нагадаємо, у листопаді зафіксували масове отруєння у Львові. Постраждалі заявили, що вони відзначали весілля в одному з ресторанів міста, після чого їм стало зле.