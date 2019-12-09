Убивство чеченського бойовика у Берліні: підозрюваний росіянин попросив притулку в Німеччині, фото — Welt

https://racurs.ua/ua/n130550-ubyvstvo-chechenskogo-boyovyka-u-berlini-pidozruvanyy-rosiyanyn-poprosyv-prytulku-v-nimechchyni.html

Ракурс

Підозрюваний у вбивстві польового командира чеченців Зелімхана Хангошвілі в Берліні попросив політичного притулку в Німеччині. ЗМІ повідомляють, що ця обставина підвищує шанси дізнатися щось нове у резонансній справі, адже для отримання притулку людина повинна розповісти, що може загрожувати його життю.

Однак інформацію про запит спростували в федеральному уряді Німеччини. Про намір одного із підозрюваних повідомила Frankfurter Allgemeine Zeitung. Водночас Der Spiegel у відомстві з питань міграції розповіли, що особи, чиї персональні дані збігалися б з тими, якими володіє Берлін стосовно підозрюваного у вбивстві, не подавали прохання про притулок.

Зелімхана Хангошвілі убили 23 серпня в берлінському парку Моабіт, неподалік урядового кварталу. Невідомий в перуці під’їхав до жертви на велосипеді і вистрілив в спину і голову. У той же день прокуратура Берліна заявила про затримання підозрюваного, який намагався позбутися доказів, викинувши їх у річку Шпрее. Офіційно його особа не розкривається.

Видання The Insider, Bellingcat і Der Spiegel повідомляли, що підозрюваний у вбивстві — російський громадянин 54-річний Вадим Красіков. Цю ж людину пов’язують з іншим вбивством, скоєним в Москві взимку 2013 року, коли кілер-велосипедист вбив бізнесмена з Кабардино-Балкарії.

ЗМІ стверджували, що російська влада може покривати вбивцю, який зміг отримати підроблений закордонний паспорт на прізвище Соколов.

7 грудня стало відомо, що Красіков нібито служив в загоні спеціального призначення ФСБ «Вимпел». Розслідувачі роблять такий висновок на основі вивчення деталей вбивства в 2007 році в Карелії місцевого депутата і бізнесмена Юрія Козлова, яке нібито скоїли бійці «Вимпел».

Хангошвілі був одним з найближчих соратників Аслана Масхадова і Шаміля Басаєва. Вважається, що він був ватажком загону, який влітку 2004 року брав участь в рейді бойовиків в Інгушетії з території Грузії, а згодом ховався в Панкіській ущелині. Російська армія в серпні 2002 року провела бомбардування баз бойовиків.

Вбивство Хангошвілі в Берліні викликало великий міжнародний резонанс. На початку грудня влада ФРН оголосили персонами нон-грата двох співробітників російського посольства в Берліні. Це пояснили відмовою Москви від співпраці в розслідуванні. У генпрокуратурі Німеччини заявили, що мають докази причетності російських властей або представників уряду Чечні до вбивства Хангошвілі.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що справа Хангошвілі може опинитися в центрі переговорів Ангели Меркель та Володимира Путіна, які сьогодні можут відбутися в рамках «нормандського саміту» в Парижі.