Убийство чеченского боевика в Берлине: подозреваемый россиянин попросил убежища в Германии, фото — Welt

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Подозреваемый в убийстве полевого командира чеченцев Зелимхана Хангошвили в Берлине попросил политического убежища в Германии. СМИ сообщают, что это обстоятельство повышает шансы узнать что-то новое в резонансном деле, ведь для получения убежища человек должен рассказать, что может угрожать его жизни.

Однако информацию о запросе опровергли в федеральном правительстве Германии. О намерении одного из подозреваемых сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung. В то же время Der Spiegel в ведомстве по вопросам миграции рассказали, что лица, чьи персональные данные совпадали бы с теми, которыми обладает Берлин в отношении подозреваемого в убийстве, не подавали прошение об убежище.

Зелимхана Хангошвили убили 23 августа в берлинском парке Моабит, неподалеку правительственного квартала. Неизвестный в парике подъехал к жертве на велосипеде и выстрелил в спину и голову. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который пытался избавиться от улик, выбросив их в реку Шпрее. Официально его личность не раскрывается.

Издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сообщали, что подозреваемый в убийстве — российский гражданин 54-летний Вадим Красиков. Этого же человека связывают с другим убийством, совершенным в Москве зимой 2013 года, когда киллер-велосипедист убил бизнесмена из Кабардино-Балкарии.

СМИ утверждали, что российские власти могут покрывать убийцу, который смог получить поддельный заграничный паспорт на фамилию Соколов.

7 декабря стало известно, что Красиков якобы служил в отряде специального назначения ФСБ «Вымпел». Расследователи делают такой вывод на основе изучения деталей убийства в 2007 году в Карелии местного депутата и бизнесмена Юрия Козлова, которое якобы совершили бойцы «Вымпел».

Хангошвили был одним из ближайших соратников Аслана Масхадова и Шамиля Басаева. Считается, что он был предводителем отряда, летом 2004 года участвовал в рейде боевиков в Ингушетию, а впоследствии прятался в Панкисском ущелье в Грузии. Российская армия в августе 2002 года провела бомбардировку баз боевиков.

Убийство Хангошвили в Берлине вызвало большой международный резонанс. В начале декабря власти ФРГ объявили персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине. Это объяснили отказом Москвы от сотрудничества в расследовании. В генпрокуратуре Германии заявили, что располагают доказательствами причастности российских властей или представителей правительства Чечни к убийству Хангошвили.

Немецкие СМИ сообщали, что дело Хангошвили может оказаться в центре переговоров Ангелы Меркель и Владимира Путина, которые сегодня могут пройти в рамках «нормандского саммита» в Париже.