Отравление детей на Черниговщине: 9-летний мальчик умер в больнице, фото: pixabay

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Ракурс

Отравление детей зафиксировано на Черниговщине.

9-летний мальчик умер в больнице. Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Черниговской области.

Всего пострадало трое детей 2005-го, 2007-го и 2010-го годов рождения. Самый маленький из них умер в реанимационном отделении больницы. Все — жители села Стахорщина, Новгород-Северского района. Окончательный диагноз двух других пострадавших устанавливается.

По словам представителей ГСЧС, дети отравились неизвестным веществом. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Как сообщила «Суспільному» пресс-секретарь полиции области Юлия Ковтун, дети могли отравиться борщевиком. Вероятно, дети съели корень растения и запили его водой из реки.

Напомним, в ноябре зафиксировали массовое отравление во Львове. Пострадавшие заявили, что они отмечали свадьбу в одном из ресторанов города, после чего им стало плохо.