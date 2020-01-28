Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Данська газета опублікувала карикатуру про коронавірус. Фото: Главред

У Данії газета опублікувала карикатуру про коронавірус, Китай обурений (ФОТО)

28 січ 2020, 16:59
999

Китайський коронавірус висміяло данське видання Jyllands-Posten.

Карикатура, про яку йде мова, була опублікована в номері Jyllands-Posten за 27 січня. На ній зображений прапор КНР із вірусними частинками замість зірок. У Китаї обурилися через це. Про це 28 січня повідомляє «Медуза» із посиланням на видання Politiken.

Після скандалу посольство Китаю в Данії зажадало від видання Jyllands-Posten вибачитися за карикатуру про коронавірус. Дипломати заявляють, що карикатура «вийшла за межі етичних кордонів свободи слова, образила Китай і образила почуття китайського народу».

Художник Нільс Бо Бойсен, який є автором карикатури, відмовився від коментарів. Редактор видання Якоб Ніброе заявив, що вони не планували образити КНР чи китайців. При цьому за карикатуру він вибачатися відмовився.

Карикатура про коронавірус із Китаю. Фото: Twitter, Jyllands-Posten

Нагадаємо, у Китаї заявили, що кількість жертв смертельного коронавірусу сягнула 106 осіб. Медики вважають, що інфіковані хворобою 4 тис. 515 осіб.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Сімейний підряд або ВеНЕдична жінка: чоловік Венедіктової визначає кадрову політику ДБР — УП

Українські ЗМІ повідомили, що чоловік тимчасової очільниці Держбюро розслідувань Ірини Венедіктової впливає на кадрову політику ДБР. Зокрема, Денис Колесник проводить співбесіди і часто буває в офісі дружини

Новини України
16:55

Держборг України збільшився у валюті, але зменшився в гривні: Мінфін пояснив причини

Державний борг України за 2019 рік збільшився на 6 млрд дол. Водночас у національній валюті він скоротився майже на 8%. У Міністерстві фінансів пояснили, чому так відбувається

Новини України
13:58