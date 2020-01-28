Данська газета опублікувала карикатуру про коронавірус. Фото: Главред

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Китайський коронавірус висміяло данське видання Jyllands-Posten.

Карикатура, про яку йде мова, була опублікована в номері Jyllands-Posten за 27 січня. На ній зображений прапор КНР із вірусними частинками замість зірок. У Китаї обурилися через це. Про це 28 січня повідомляє «Медуза» із посиланням на видання Politiken.

Після скандалу посольство Китаю в Данії зажадало від видання Jyllands-Posten вибачитися за карикатуру про коронавірус. Дипломати заявляють, що карикатура «вийшла за межі етичних кордонів свободи слова, образила Китай і образила почуття китайського народу».

Художник Нільс Бо Бойсен, який є автором карикатури, відмовився від коментарів. Редактор видання Якоб Ніброе заявив, що вони не планували образити КНР чи китайців. При цьому за карикатуру він вибачатися відмовився.

Нагадаємо, у Китаї заявили, що кількість жертв смертельного коронавірусу сягнула 106 осіб. Медики вважають, що інфіковані хворобою 4 тис. 515 осіб.